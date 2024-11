Bagno nel lago: inizia l’allenamento verso il tuffo di Capodanno

Ieri al Lido di Maderno è andata in sena la prova generale in vista dell’apertura della stagione invernale dei bagni a lago. Temperatura dell’acqua 18 gradi. In tre si sono immersi per oltre un quarto d’ora, tra gli sguardi stupiti di chi passeggiava in riva al lago. Temperatura ideale anche per l’assenza di vento. Più che i primi di novembre sembrava di essere tornati indietro di due mesi, a settembre.

Il lago in questi giorni invita a immergersi e non pochi sono i bagnanti d’autunno. Basta superare la ritrosia, una volta in acqua si sta bene. «Sabato prossimo si riprende ufficialmente. Alle 11 e ancora al Lido di Maderno, vicino all’imbarcadero del traghetto per Torri, come negli ultimi anni», afferma Alido Cavazzoni, presidente del gruppo Quelli che fanno il bagno tutto l’anno.

Il suo vice Enzo Gallotta ha ricordato l’appuntamento principe: «Ci dobbiamo allenare per il bagno di Capodanno, diventato ormai una tradizione (19esima edizione) con la presenza di centinaia di persone, provenienti anche dall’estero. Ovviamente la temperatura sarà inferiore rispetto a oggi». «Eravamo partiti in tre a Gargnano e ora siamo più di duecento ogni 1° gennaio a Maderno. Chiunque può unirsi al nostro gruppo», conclude Cavazzoni.