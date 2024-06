Baby gang a Bovezzo, la madre di un ragazzo aggredito: «Nel vederlo così ci è mancato il fiato»

Barbara Fenotti

Le parole della signora dopo l’aggressione in via Prati: «Qualcuno lo ha colpito alla nuca con una catena, quando ci ha chiamati era confuso»

Un incrocio di via Prati a Bovezzo

«Mio figlio con le baby gang non c’entra niente: stava andando a prendere una pizza con amici e amiche quando all’improvviso, senza alcun motivo, sono stati aggrediti da un gruppo di circa 30 ragazzi all’altezza dell’edicola». A parlare è la mamma di uno dei giovani trasportati in ospedale con un trauma cranio-facciale da percosse con catena dovuto al pestaggio avvenuto martedì sera in via Prati a Bovezzo. «Quando io e suo padre siamo arrivati sul posto e l’abbiamo visto conciato in quella manie