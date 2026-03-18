Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Avvocato radiato e condannato, spunta nuova truffa da 130mila euro

Andrea Cittadini
La Corte d’appello ha confermato la pena di due anni e 4 mesi per l’ex penalista Luca Metelli, ora al centro di una nuova indagine
L'Ordine degli avvocati si è costituito parte civile nei procedimenti contro l'ex collega
L'Ordine degli avvocati si è costituito parte civile nei procedimenti contro l'ex collega
AA

Condannato anche in appello, già radiato dall’Ordine degli avvocati, a giudizio anche a Venezia. Eppure pare non cambiare strada. Continuerebbe infatti a presentarsi come legale e a gestire pratiche per conto di ignari clienti. È la parabola giudiziaria di Luca Metelli, ex avvocato bresciano già riconosciuto colpevole in primo grado di esercizio abusivo della professione, truffa e falsità in atti giudiziari.

Il processo

La pena di due anni e quattro mesi è stata confermata ieri dai giudici di Corte d’appello con l’Ordine degli avvocati che – come nel primo processo – si è costituito parte civile. «Per aver subito un notevole danno non patrimoniale per le lesioni alla immagine, all'onore, al credito e alla reputazione della collettività dei consociati unitariamente rappresentati dallo stesso, lesioni ricollegabili anche alla profonda frustrazione del proprio fine istituzionale, che inevitabilmente ha avuto un riverbero, e non di poco conto, nella percezione da parte della collettività della incapacità dell'Ente di vigilare sui consociati». Ma nonostante una doppia condanna e la radiazione, il nome di Metelli è finito in una nuova indagine.

La nuova indagine

A rivolgersi alle forze dell’ordine sono stati due trentenni di origine pakistana che avevano acquistato all’asta giudiziaria tre immobili tra la città, Orzinuovi e Bergamo. Secondo quanto denunciato, l’ex legale li avrebbe convinti a versare complessivamente 130mila euro sostenendo che il denaro sarebbe servito per rilevare dalla banca il credito collegato agli immobili e concludere così l’operazione. In realtà i soldi, versati attraverso un bonifico con Iban indicato dall’ex avvocato, sarebbero stati accreditati su un conto corrente personale riconducibile proprio a Metelli, mentre l’istituto di credito indicato non avrebbe mai avuto notizia di trattative o accordi. Sarebbero quindi anche falsi i documenti con timbri di una banca mostrati ai «clienti».

«Non conoscevo Metelli, mi ha detto che era un avvocato e mi sono fidato» racconta uno dei coinvolti. «Mi ha ridato cinque mila euro e da dicembre scorso gli chiedo la restituzione di tutti i soldi, ma ogni volta ha una scusa. Oppure – racconta uno delle due presunte vittime dell’ex avvocato radiato dall’ordine – fa il bonifico e poi lo revoca e io resto ancora in attesa dei miei soldi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ordine degli avvocatitruffaavvocatoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario