Avvistato un orso in Maniva: il video di un automobilista

Un orso di circa 3 anni è stato avvistato nella serata di ieri nella zona del Maniva. L’esemplare, che pare non essere ancora schedato, è stato filmato attorno alle 22.30 da alcune ragazze residenti a San Colombano mentre correva sulla Sp345 delle Tre Valli dopo la Santella. Spaventato dal veicolo, è sceso lungo una scarpata e ha finito col far perdere le proprie tracce.

Chi l’ha avvistato ha immediatamente fatto una segnalazione ai Carabinieri forestali di Marcheno, che hanno avvertito la Polizia Provinciale.

Le ipotesi più accreditate al momento sono due: o l’esemplare si era fermato nella zona del Maniva per andare in letargo, oppure stava transitando attraverso il Passo Maniva per raggiungere un’altra destinazione ed è stato bloccato dalla bufera di neve della settimana scorsa.

La Polizia provinciale e i Carabinieri forestali stanno eseguendo accertamenti più approfonditi con l’obiettivo di schedare l’orso e tenere monitorata la zona. Al momento non sono state fatte segnalazioni di predazioni da parte dell’esemplare.