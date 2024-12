Avvistato un lupo a Caino: è un maschio che vive in zona da due anni

Le voci si rincorrevano da un po’ in paese ma adesso c’è l’ufficialità, confermata anche dalla comparsa di un cartello di avvistamento posizionato dal Comune sulla sbarra di accesso alla Val di Bertone: sui monti di Caino, tra la Val di Bertone e il monte Duppo, vive un lupo.

L’esemplare

«È un maschio giovane, che vive qui da un paio di anni – spiega il sindaco Cesare Sambrici –, come ci hanno confermato i carabinieri forestali di Concesio, che ringraziamo per la disponibilità che stanno dimostrando nei nostri confronti».

Gli avvistamenti, specie nelle ultime settimane, si sono susseguiti con una certa costanza. Cacciatori, ma non solo, hanno segnalato in molte occasioni di aver visto l’animale «che per il momento non ha creato alcun problema alle persone e alle abitazioni – tiene a specificare il primo cittadino –. Il lupo qui ha di che nutrirsi ma, poiché bisogna considerare che anche i cani domestici sono visti come potenziali prede, è importante che vengano tenuti al guinzaglio dai padroni quando sono in passeggiata nei boschi».

Nessun pericolo

Sambrici, ad ogni modo, tiene a sottolineare che «attualmente non c’è pericolo per le persone, alle quali il lupo generalmente tende a non avvicinarsi».

Sul territorio si sta diffondendo la voce della presenza di altri esemplari aggregatisi, nel frattempo, a quello stanziale da un paio d’anni. «Al momento abbiamo la certezza di un solo lupo – rimarca il sindaco –. Noi ci atteniamo a fonti ufficiali, che monitorano puntualmente il territorio, e per ora le fototrappole ne hanno rilevato uno solo».