Avis Breno: chi porta in sede nuovi donatori va gratis al cinema

La sezione, nel 2024, aveva poco più di mille soci attivi, che hanno donato 2.298 sacche: l’auspicio è di continuare a crescere e coinvolgere sempre più giovani

La sezione di Breno dell'Avis

Si chiama «Trova un donatore e… diventi uno spettatore» l’iniziativa – già baciata dal successo – ideata dall’Avis comunale di Breno per provare ad aumentare i donatori di sangue. L’appello dell’Avis a donare sangue in vista delle Olimpiadi invernali Come funziona Il gruppo vanta ancora numeri di tutto rispetto e costantemente in crescita, ma guardando al futuro sono convinti sia meglio «non dormire sugli allori». Per questo motivo, da qualche tempo, è stata ideata l’iniziativa «Trova un donator