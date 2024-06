Aveva un disco con 20mila foto e video pedopornografici: arrestato 50enne bresciano

Gli hanno trovato in casa un disco esterno con oltre 20mila foto e video pedopornografici con immagini di bambine e bambini da tutto il mondo. Per questo un 50enne bresciano residente in città, che lavora come guardia notturna, è stato arrestato dai carabinieri di Lodi nell’ambito di un’indagine che ha portato a scoprire una rete di pedofili. Ne facevano parte altri quattro italiani, che si scambiavano via Telegram immagini con minori.

L’indagine è partita da una segnalazione ai carabinieri su possibili abusi di un padre sulla figlia 12enne. Nel suo telefono i militari hanno trovato il materiale che produceva e inseriva nelle chat per ottenere altro in cambio. Tra gli iscritti alla chat anche il 50enne bresciano oltre a un uomo di Bari, uno di Milano e uno di Taranto.