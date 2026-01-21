Autostrada A4, chiuso per una notte il casello di Brescia Ovest
Dalle 23 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 gennaio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Venezia
Il casello di Brescia Ovest - © www.giornaledibrescia.it
Sull’autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 gennaio, sarà chiusa la stazione di Brescia Ovest, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti caselli: in entrata verso Milano, Ospitaletto, sulla stessa A4; in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Venezia, Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.
