Autostrada A4, cambia la viabilità tra Brescia Est e Brescia Centro

Lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per attività di realizzazione flesso e rifacimento pavimentazione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) dal Km 224+900 al Km 222+200, tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di martedì 14 aprile (dalle 21 alle 6 del giorno successivo), venerdì 17 aprile (dalle 21 alle 8 del giorno successivo) ), sabato 18 aprile (dalle 21 alle 8 del giorno successivo) e domenica 19 aprile 2026, (dalle 21 alle 6 del giorno successivo).

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito.

Chiusa la galleria San Zeno

Nelle notti di martedì 14 e mercoledì 15 aprile, la galleria di San Zeno della variante di Lonato, rimarrà chiusa su entrambi i sensi di marcia, dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

In caso di maltempo i lavori verranno recuperati nelle notti del 16 e 17 aprile.