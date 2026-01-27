Allarme per un’automobile in fiamme in via Triumplina
Un’utilitaria ha preso fuoco in strada, all’altezza di un incrocio: l’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco
- L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un’automobile – una Ford Fiesta di colore grigio – ha preso fuoco questa mattina in via Triumplina, all’altezza dell’incrocio tra i distributori di benzina IP e Q8. Sul posto i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno provocato un denso fumo bianco. Con loro presenti anche gli agenti della Polizia locale.
Durante le operazioni di spegnimento è stato istituito un doppio senso di marcia sulla corsia opposta della via. Spento l’incendio dai Vigili del fuoco, il traffico è tornato alla normalità.
