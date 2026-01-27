Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Allarme per un’automobile in fiamme in via Triumplina

Un’utilitaria ha preso fuoco in strada, all’altezza di un incrocio: l’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto in fiamme in via Triumplina
    L'auto in fiamme in via Triumplina - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’automobile – una Ford Fiesta di colore grigio – ha preso fuoco questa mattina in via Triumplina, all’altezza dell’incrocio tra i distributori di benzina IP e Q8. Sul posto i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno provocato un denso fumo bianco. Con loro presenti anche gli agenti della Polizia locale.

Durante le operazioni di spegnimento è stato istituito un doppio senso di marcia sulla corsia opposta della via. Spento l’incendio dai Vigili del fuoco, il traffico è tornato alla normalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
via Triumplinaauto in fiamme
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario