Allarme per un’automobile in fiamme in via Triumplina

Un’automobile – una Ford Fiesta di colore grigio – ha preso fuoco questa mattina in via Triumplina, all’altezza dell’incrocio tra i distributori di benzina IP e Q8. Sul posto i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno provocato un denso fumo bianco. Con loro presenti anche gli agenti della Polizia locale.

Durante le operazioni di spegnimento è stato istituito un doppio senso di marcia sulla corsia opposta della via. Spento l’incendio dai Vigili del fuoco, il traffico è tornato alla normalità.