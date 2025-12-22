Autobus e metro: gli orari da mercoledì a venerdì

Si informa che mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025 il servizio autobus e la metropolitana subiranno alcune variazioni.

Mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, gli autobus seguiranno orario natalizio feriale e la metropolitana sarà in servizio dalle 5 a mezzanotte con frequenza feriale non scolastica.

Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, gli autobus saranno in servizio con orario festivo fino alle 12.30 (ultimo passaggio in Centro Città), mentre la metropolitana sarà in servizio dalle 5 a mezzanotte con frequenza festiva.

Venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, gli autobus seguiranno orario festivo e la metropolitana sarà in servizio dalle 5 a mezzanotte con frequenza festiva.

Il giorno di Natale, per acquistare titoli di viaggio, richiedere informazioni o ricevere indicazioni su eventi ed iniziative in città sarà aperto l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 dalle 9 alle 12, mentre il giorno di santo Stefano sarà aperto dalle 9 alle 17.

Per tutti i dettagli su corse e orari si consiglia di consultare Bresciapp! e la sezione dedicata del sito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o al servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 – chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340 0702227 o via mail scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Instagram.