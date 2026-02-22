Auto da 30 milioni scomparsa e venduta a 10 euro: bresciani i proprietari

Sarebbe stata venduta a soli 10 euro, l'Alfa 33 Stradale da 30 milioni, la supercar al centro di una indagine della Procura di Milano: emerge dalle indagini difensive degli avvocati della famiglia di Brescia erede del proprietario originario della fuoriserie, noto appassionato di auto da corsa.

I tre legali, tra cui figurano due professionisti napoletani, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sono stati incaricati proprio dagli eredi di fare luce sulla scomparsa della rarissima fuoriserie, autentico gioiello del motorismo mondiale, che - secondo quanto viene riferito, «si è trovata al centro di una spirale di pressioni e minacce di azioni legali da parte di un amico di famiglia considerato il vero regista della vicenda» dopo la morte del proprietario. Secondo quanto finora ricostruito dagli avvocati, per mesi gli eredi avrebbero subito un clima pesantissimo, culminato nella firma di una mediazione seguita da un arbitrato. L'esito è stato clamoroso: la cessione della vettura a due cittadini francesi per la cifra simbolica di 10 euro.

«E a rendere la vicenda ancora più inquietante è un ulteriore passaggio – proseguono i due avvocati – il giorno successivo la mediazione è stata costituita una società ad hoc, la “Fabre 33 società semplice” alla quale l'auto sarebbe stata inizialmente intestata». Tra gli amministratori - viene sottolineato dagli avvocati - compare un avvocato, un nome già emerso in altre cronache, recenti, legate al mondo delle supercar.

«Secondo quanto risulta – dicono gli avvocati Pisani – lo stesso professionista avrebbe ricoperto anche il ruolo di legale degli eredi bresciani proprietari dell'auto. Subito dopo, le targhe della vettura sono state dichiarate smarrite e l'auto risultata formalmente radiata ed esportata in Europa». Ora la famiglia, che riferisce di essersi sentita stretta in una vera e propria morsa di paura, ha deciso di fare piena luce sull'accaduto. È stata anche annunciata, nei giorni scorsi, una ricompensa da 100mila euro per chiunque sia in grado di fornire elementi utili a consentire ai precedenti proprietari di rientrare in possesso della storica e rara 33 Stradale, prodotta solo in pochissimi esemplari.