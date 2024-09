Si ribalta con l’auto in un canale a Vestone: soccorso un 79enne

La disavventura è capitata a un 79enne di Idro, finito con l’auto ribaltata nel canale che scorre sotto alla 337 del Caffaro nella frazione Capparola di Vestone.

Ci hanno messo quasi un’ora a tirarlo fuori i Vigili del fuoco, i volontari dell’ambulanza di Vestone e l’equipaggio dell’auto infermierizzata. Hanno dovuto mettere in sicurezza l’autovettura che altrimenti sarebbe precipitata per altri cinque metri nell’alveo del torrente. Poi hanno estratto l’anziano dalla parte del baule, nell’auto rovesciata.

L’uomo alla guida della sua Panda 4x4, probabilmente a causa di un malore, mentre viaggiava in direzione di Idro verso le 11.30 ha perso il controllo dell’auto. Dopo avere invaso l’opposta corsia di marcia, l’auto ha sfondato una siepe, si è cappottata con le ruote all’aria e dopo aver attraversato un boschetto si è infilata nel canale. Stava sospesa solo grazie all’intreccio di alcuni rampicanti.

Una volta recuperato, il 79enne, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasferito con l’autolettiga alla Poliambulanza di Brescia, per un ricovero in codice giallo.

La strada è rimasta fino alle 14.