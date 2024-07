Auto ribaltata a Longhena, addio a Pierina Botta

Alessandra Portesani

Il funerale della 75enne, deceduta in ospedale dopo l’incidente, sarà celebrato lunedì mattina

Pierina Botta è morta in seguito all'incidente in auto - © www.giornaledibrescia.it

È morta nella notte tra giovedì e venerdì Pierina Botta, da tutti conosciuta come Piera, la 75enne di Longhena che da giovedì pomeriggio lottava per la vita in un letto d’ospedale. Nonostante le manovre salvavita dell’infermiera che l’ha soccorsa mentre rincasava, supportata da alcuni giovani che sono andati a prendere il defibrillatore, il cuore dell’anziana ha smesso di battere a distanza di alcune ore dal drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 16 a poche centinaia di metri dal mu