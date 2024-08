Auto prende fuoco a Orzivecchi: famiglia illesa

Verso le 14 di questo pomeriggio una Mercedes Classe C con a bordo una famiglia di Orzivecchi ha preso fuoco davanti al cimitero del paese.

Padre, madre e figlio adolescente provenivano da Orzinuovi percorrendo la Sp235 quando dall’automobile sono partite le prime fiamme: fortunatamente la famiglia è riuscita a scendere senza riportare conseguenze.

La Mercedes in pochi minuti è stata completamente avvolta dal fuoco e i due mezzi dei Vigili del fuoco di Orzinuovi intervenuti sul posto hanno impiegato circa mezz’ora per spegnere completamente le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico per una ventina di minuti.