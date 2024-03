Auto parcheggiata finisce sulle scalette sopra corso Bonomelli a Rovato

Avrebbe potuto avere conseguenze decisamente tragiche l’incidente avvenuto questo pomeriggio nel centro di Rovato, dove un'auto parcheggiata in via Montebello – o per una disattenzione del conducente o per un guasto meccanico – ha percorso la strada in discesa fino a rimanere incastrata nelle scalette che collegano via Montebello a corso Bonomelli, la strada principale del comune franciacortino.

A lanciare l'allarme è stato proprio il proprietario della Opel Corsa, che, in compagnia della moglie e dei due figli, si è ritrovato l'auto di fronte mentre stava salendo le scalette.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Rovato, agli ordini del comandante Silvia Contrini. Fortunatamente il veicolo si è fermato tra l'asfalto e le scalette, perché se fosse finito sulla via principale, in un orario di punta, le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche.