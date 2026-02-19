Giornale di Brescia
Non si ferma all’alt e si ribalta nel fosso con l’auto: denunciato

Simone Bracchi
È successo a Calcinato questa mattina: sul posto, per liberare l’uomo dall’abitacolo, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto già presenti i carabinieri
L'auto ribaltata nel fosso dopo essere scappata all'alt dei carabinieri
È passato con il semaforo rosso e poi non si è fermato all’alt dei carabinieri, che avevano visto tutta la scena. Una corsa folle che è terminata con l’auto ribaltata in un canale pieno di acqua. È successo questa mattina a Calcinato, poco dopo le 11, quando l’uomo alla guida dell’auto, un 48enne residente nella zona, si è ribaltato. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ora si trova in ospedale: i militari della Compagnia di Desenzano restano in attesa del referto degli esami tossicologici. Accertamenti di rito, anche per capire come mai sia scappato: infatti l’auto non è risultata rubata e all’interno non c’era nemmeno della refurtiva.

Il recupero

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, il conducente era ancora all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e procedere all’estrazione dell’uomo, che in un secondo momento è stato affidato alle cure del personale del 118 per il trasporto in ospedale.

