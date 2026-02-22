Auto in fiamme: disagi alla viabilità in zona viale Duca degli Abruzzi

Per un incendio a un'auto elettrica, chiuso per ore un tratto di via Amendola, a Brescia. È successo circa due ore fa, ma a causa della tipologia di intervento è possibile che il tratto tra via Sebenico e viale Duca degli Abruzzi resti chiuso ancora a lungo.

Questo è quello che trapela dai Vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia locale di Brescia, intervenuti sul posto. A lanciare l'allarme è stata una donna che ha sentito il rumore di uno scoppio provenire dall'auto, una Zoe. Nel veicolo non c'era nessuno in quel momento, non si registrano feriti, ma disagi alla viabilità.