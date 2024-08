Auto in fiamme a Iseo

Fiamme in via per Rovato, a Iseo. Un’auto, una Fiat Multipla alimentata a metano, è andata a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento.

La persona a bordo è riuscita a mettersi in salvo e ad allertare i vigili del fuoco. La chiamata è arrivata in centrale intorno alle 10.30. Non risultano altri mezzi coinvolti e non ci sono feriti. Sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri di Iseo. Il rogo è stato prontamente spento e la zona messa in sicurezza.