Auto finisce in una scarpata ad Anfo: ferito un uomo

Poco dopo le 15 un’auto è finita in una scarpata ad Anfo, sulla Sp 237, in località Sant’Antonio.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma il conducente è stata l’unica persona coinvolta: è ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, 64 anni, è stato soccorso da un’ambulanza.

Per recuperare l’auto è stato necessario chiudere per circa 40 minuti la strada, con conseguenti disagi per il traffico.

Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Storo e di Brescia.