Auto finisce contro un palo e prende fuoco in viale Europa a Brescia

Un’auto è finita contro un palo posizionato in prossimità della rotonda di viale Europa, a pochi passi dall’ospedale Civile di Brescia. Al momento non si conosce con esattezza la dinamica dell’incidente: il conducente, un 57enne, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Dopo l’impatto la vettura è stata avvolta dalle fiamme, prontamente domate dai Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia locale di Brescia. Il traffico in quel tratto di strada è particolarmente congestionato.