Auto in fiamme dopo il frontale nella Bergamasca: morto un bresciano

Prima il terribile frontale con un’altra auto, poi le fiamme, che nel giro di pochissimo hanno avvolto la Dacia Logan a Gpl su cui viaggiavano: per Alessandro Zucchetti, 77enne pensionato che ha vissuto e lavorato una vita a Palazzolo sull’Oglio, e la compagna Luciana Sangalli, di 69 anni, non c’è stato nulla da fare.

I due, da una ventina di anni residenti a Quintano di Castelli Calepio, nella Bergamasca, sono morti sul colpo. Una notizia che ha toccato nel profondo anche il territorio Bresciano, in modo particolare la comunità di Castrezzato, dove Zucchetti è nato, e quella di Palazzolo: ed è qui, infatti, alla Casa funeraria Palatium Domus Pacis in via Gardale, che oggi saranno portate le due salme, in attesa di conoscere la data e il luogo del funerale.

L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 7 in Val Seriana, lungo la SS671, nel Comune di Casnigo. L’impatto frontale tra la Dacia della coppia e l’Alfa Romeo Mito, guidata da un 19enne di Ponte Nossa trasportato al Niguarda di Milano in gravi condizioni a bordo dell’elisoccorso, è stato devastante.

I primi a intervenire in soccorso delle persone rimaste intrappolate nelle vetture sono stati due Vigili del fuoco liberi dal servizio, che con un estintore hanno impedito che le fiamme avvolgessero anche la macchina del giovane. Per Zucchetti e la compagna, invece, non c’era già più niente da fare.

Sul posto, oltre al personale del 118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone, che, su disposizione del magistrato di turno, hanno sequestrato i mezzi coinvolti. Toccherà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, capire chi abbia invaso la corsia opposta. Il 19enne - si attendono i risultati degli esami tossicologici - è indagato per omicidio stradale.