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Auto diverse ogni giorno per il pusher della stazione

Paolo Bertoli
Il 30enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Brescia
Soldi, droga e armi rinvenuti dalla Polizia locale di Brescia
Soldi, droga e armi rinvenuti dalla Polizia locale di Brescia
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Per non farsi intercettare aveva studiato un sistema ingegnoso. Ogni giorno usava un’auto diversa. Le comprava e le vendeva, le teneva in conto vendita, le trattava in nero. Stratagemmi sempre diversi per permettergli di muoversi in città eludendo la sorveglianza.

Non è comunque riuscito a sfuggire alla Squadra operativa del Nucleo di polizia giudiziaria della Locale di Brescia il 30enne italiano, di origini nordafricane, ritenuto uno dei più attivi grossisti dai quali si riforniscono gli spacciatori di hashish della zona della stazione.

Gli agenti lo hanno seguito per giorni nei suoi movimenti, ne hanno monitorato gli incontri e dopo uno di questi sono intervenuti.

Addosso gli hanno trovato alcuni grammi di hashish e la perquisizione si è spostata verso il garage di una abitazione nella sua disponibilità in un paese della bassa. Lì teneva altri 650 grammi della stessa sostanza oltre 1000 euro in contanti e una pistola con le relative munizioni.

Il suo arresto è stato convalidato dal Gip e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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