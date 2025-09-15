Giornale di Brescia
Cronaca

Auto danneggiate, Andreoli: «Più controlli in via Bassiche»

Roberto Manieri
Dopo i recenti furti, il consigliere comunale chiede al comandante della Polizia Locale Novelli e all’assessore Muchetti di realizzare «un presidio costante e visibile nella via»
Una delle auto danneggiate in via Bassiche - © www.giornaledibrescia.it
Una delle auto danneggiate in via Bassiche - © www.giornaledibrescia.it
Dopo gli episodi di auto danneggiate in via Bassiche, a Brescia, dal gruppo consiliare in Loggia il consigliere comunale Carlo Andreoli ha depositato all’attenzione del comandante della Polizia Locale Roberto Novelli e dell’assessore alla sicurezza Valter Muchetti la richiesta di realizzare «un presidio costante e visibile in questa via, soprattutto nelle ore notturne» e «un potenziamento dei turni serali e notturni della Polizia Locale, con particolare attenzione alle fasce orarie in cui si concentrano gli episodi vandalici».

Secondo il consigliere il fenomeno dei danneggiamenti e dei furti a bordo delle auto è una realtà «che, come già segnalato, si ripete con preoccupante frequenza, generando allarme e insicurezza tra i residenti e i frequentatori della zona». Da qui la richiesta avviata alla Loggia con la speranza che le decisioni in materia «avvengano tempestivamente».

Argomenti
furtoauto danneggiatefinestrini rottivia BassicheBrescia
