Auto danneggiate, Andreoli: «Più controlli in via Bassiche»
Dopo gli episodi di auto danneggiate in via Bassiche, a Brescia, dal gruppo consiliare in Loggia il consigliere comunale Carlo Andreoli ha depositato all’attenzione del comandante della Polizia Locale Roberto Novelli e dell’assessore alla sicurezza Valter Muchetti la richiesta di realizzare «un presidio costante e visibile in questa via, soprattutto nelle ore notturne» e «un potenziamento dei turni serali e notturni della Polizia Locale, con particolare attenzione alle fasce orarie in cui si concentrano gli episodi vandalici».
Secondo il consigliere il fenomeno dei danneggiamenti e dei furti a bordo delle auto è una realtà «che, come già segnalato, si ripete con preoccupante frequenza, generando allarme e insicurezza tra i residenti e i frequentatori della zona». Da qui la richiesta avviata alla Loggia con la speranza che le decisioni in materia «avvengano tempestivamente».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.