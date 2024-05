Auto contro camion: due feriti lievi a Camignone

Lo scontro ha coinvolto un Suv con a bordo una donna e un tredicenne. Al momento la Sp510 è chiusa in entrambe le direzioni per la messa in sicurezza

Scontro tra un'auto e un camion sulla Sp510 a Camignone

Scontro tra un'auto e un camion sulla Sp510 a Camignone

Scontro tra un'auto e un camion sulla Sp510 a Camignone

A A Riduci Ingrandisci Si è risolto fortunatamente con due feriti lievi lo scontro tra una vettura e un camion lungo la Sp510 all'altezza di Camignone. A bordo di un Suv viaggiavano una donna e un ragazzino di 13 anni quando la vettura si è schiantata contro un mezzo pesante. Per permettere la messa in sicurezza dei mezzi e la loro rimozione la strada è stata chiusa nei due sensi di marcia, creando non poche difficoltà alla viabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti incidenteauto camionstrada Camignone