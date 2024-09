Auto con 5 ragazzi si schianta in A21, un ferito grave

Ha fatto tutto da solo il conducente dell’auto che questa mattina attorno alle 7 si è schiantata contro il guardrail dell’autostrada A21, nel tratto tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona. Sulla vettura viaggiavano cinque amici tra i 18 e i 23 anni, di cui uno è rimasto gravemente ferito. Incastrato nelle lamiere, è stato estratto dai Vigili del fuoco e trasportato in elicottero in ospedale a Bergamo, dove si trova ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Il tratto di autostrada dove è avvenuto l'incidente - Foto Google Street View

Sono riusciti invece a uscire da soli dall’abitacolo gli altri quattro ragazzi, che sono stati soccorsi dalle tre ambulanze giunte sul posto. Non sarebbero feriti gravemente.

Per consentire l’intervento dei soccorritori l’autostrada è stata chiusa per una ventina di minuti ed ora è stata riaperta.