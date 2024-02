Auto a fuoco, lunghe code sulla Tangenziale Sud

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la Tangenziale Sud di Brescia, nel tratto tra Eib e via Labirinto in direzione Verona, per spegnere le fiamme che stavano divorando una auto. A lanciare l'allarme è stato lo stesso conducente che si è accorto del fumo dal cofano e ha fatto in tempo ad accostare prima che la vettura fosse avvolta dal fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma sulla Sud si sono formate lunghe code.