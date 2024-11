Autisti in sciopero: martedì corriere ferme

Astensione dal lavoro per 24 ore e prevedibili disagi. Accadrà martedì, in seguito allo sciopero indetto dalla Rsu della sede operativa Arriva Italia di Brescia. Braccia incrociate, quel giorno, nell’ambito delle sottoreti gestite dai Consorzi Trasporti Brescia Nord e Trasporti Brescia Sud, in tre fasce orarie: da inizio servizio alle 5.59; dalle 9.01 alle 11.29 e dalle 14.31 a fine servizio. Potranno, inoltre, verificarsi disservizi o ritardi a ridosso degli orari di inizio e/o termine dello sciopero.

Brescia Mobilità conferma che il servizio di trasporto pubblico effettuato con le linee bus 7, 10 e 13 potrebbe essere interessato da disagi al servizio. «Continua la discutibile gestione del servizio pubblico extraurbano - si legge in una nota delle segreterie provinciali delle sigle sindacali - e prosegue la preoccupazione riguardo alla sostenibilità del servizio svolto nella provincia di Brescia da parte di Arriva Italia. Il malessere degli utenti è sempre in aumento, tanto che anche l’Agenzia del Tpl di Brescia, riscontrando una elevata carenza di vetture in servizio con moltissime corse non effettuate in tutta la provincia, è giunta a contestare pubblicamente i dati forniti dalla società in merito al servizio erogato».