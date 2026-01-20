Il cielo si tinge di rosa: lo spettacolo dell’aurora boreale sul Presena

Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra ieri e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari, oltre a innescare spettacolari aurore boreali. Una di queste è stata immortalata dalla webcam posizionata sul ghiacciaio Presena, a 3.000 metri di altezza.

Uno spettacolo straordinario: il cielo si è tinto di sfumature di un rosa vivido, regalando un panorama mozzafiato. «Un evento che entra di diritto nella storia delle aurore boreali sulle Alpi. Colori, movimenti, cielo in fiamme: una cosa del genere non si era mai vista», si legge nel post pubblicato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale.

L’ultimo precedente in provincia risale a novembre, quando l’aurora era stata vista in diverse zone del lago di Garda.

Il fenomeno

Secondo il centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ieri, ma perderà intensità nel corso della giornata. È la più potente dal 2003, quando la «tempesta di Halloween» causò blackout in intere zone della Svezia e danneggiò le infrastrutture energetiche in Sudafrica. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all’attività solare.

La tempesta attuale è stata innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica, ha spiegato il centro. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica. Le aurore provocate dal fenomeno potrebbero essere visibili anche in luoghi in cui normalmente non compaiono, come gli Stati Uniti.