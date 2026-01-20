Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Il cielo si tinge di rosa: lo spettacolo dell’aurora boreale sul Presena

Il fenomeno è stato causato da una tempesta geomagnetica: si tratta della più potente dal 2003, e potrebbe provocare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari
L'aurora boreale vista dal Presena (da Facebook)
L'aurora boreale vista dal Presena (da Facebook)
AA

Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra ieri e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari, oltre a innescare spettacolari aurore boreali. Una di queste è stata immortalata dalla webcam posizionata sul ghiacciaio Presena, a 3.000 metri di altezza.

Uno spettacolo straordinario: il cielo si è tinto di sfumature di un rosa vivido, regalando un panorama mozzafiato. «Un evento che entra di diritto nella storia delle aurore boreali sulle Alpi. Colori, movimenti, cielo in fiamme: una cosa del genere non si era mai vista», si legge nel post pubblicato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale.

L’ultimo precedente in provincia risale a novembre, quando l’aurora era stata vista in diverse zone del lago di Garda.

Il fenomeno

Secondo il centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ieri, ma perderà intensità nel corso della giornata. È la più potente dal 2003, quando la «tempesta di Halloween» causò blackout in intere zone della Svezia e danneggiò le infrastrutture energetiche in Sudafrica. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all’attività solare.

La tempesta attuale è stata innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica, ha spiegato il centro. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica. Le aurore provocate dal fenomeno potrebbero essere visibili anche in luoghi in cui normalmente non compaiono, come gli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
aurora borealeghiacciaio Presenatempesta solare
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario