Attore sta male al Teatro Sociale, spettacolo sospeso

Fuori programma nella serata al Teatro Sociale, dove era in scena «Il lutto non si addice ad Elettra», opera di Eugene O’Neill per la regia di Davide Livermore.

Lo spettacolo – coprodotto da Ctb e Teatro nazionale di Genova – aveva preso il via dopo che gli spettatori erano stati informati di un lieve malore accusato da uno degli attori, Marco Foschi, 48 anni, chiamato a interpretare il personaggio di Orin Mannon nella finzione scenica. L’attore aveva deciso comunque deciso di recitare. Il consulto successivo del medico di sala ha tuttavia suggerito il ricovero in ospedale per accertamenti, circostanza che ha imposto la sospensione improvvisa dello spettacolo.

Il direttore del Ctb Gianmario Bandera rende noto che nella giornata di domani sarà diffusa una nota relativa al regolare svolgimento delle repliche previste o all’eventuale sospensione, come pure alle informazioni del caso per quanti stasera non hanno potuto assistere allo spettacolo.