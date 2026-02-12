Attività ricettive, nel 2025 scoperti nove B&B abusivi a Brescia

Ci sono due numeri, nella variegata e articolata attività legata al presidio del settore del commercio, che balzano all’occhio nel dettagliato bilancio dello scorso anno che la Polizia Locale cittadina ha presentato in Loggia nelle scorse ore. Una relazione che è solo la prima di una serie di quelle che il comando di via Donegani ha in programma per presentare alla città i diversi ambiti in cui operano gli uomini e le donne del Corpo.

Attività ricettive

Il primo è quello che riguarda la sorveglianza delle attività ricettive in una città che, anno dopo anno, segna significativi incrementi delle presenze turistiche: «Sono stati scoperti nove affittacamere abusivi grazie all’analisi degli annunci sulle piattaforme online e ad una collaborazione con una agenzia internazionale» ha spiegato il commissario Cristina Mainardi. «Tutti i dati sono poi stati passati alla Guardia di Finanza per gli approfondimenti di loro competenza».

Le diffide

Significativi anche i numeri che riguardano le diffide, cioè le segnalazioni fatte nei confronti dei commercianti per violazioni di lieve entità e che comportano, a giudizio della Locale, un tempo per mettersi in regola. «Delle 506 diffide emesse, solo 32 non sono state rispettate. Segno che la politica della collaborazione e della vicinanza a chi lavora porta risultati» ha voluto sottolineare la sindaca Laura Castelletti.

Nella stessa giornata, l’assessore alla sicurezza Valter Muchetti e il comandante Roberto Novelli hanno segnalato il grande impegno per i servizi nei parchi, 340, e nei quartieri, 1.293, che si aggiungono ai 33 «pattuglioni» straordinari organizzati in specifiche zone del territorio (tra le novità Corsica e San Polo) oltre a quelli interforze disposti dalla Questura. «Tutti i 1.100 esposti di natura commerciale arrivati nell’anno sono stati evasi entro 12 giorni – spiegano con orgoglio – ci impegniamo per dare comunque una risposta al cittadino». In conclusione poi una riflessione politica: «La legge di riforma della Polizia locale non è più rinviabile».