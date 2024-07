Attivista marocchino in carcere: «Non sarà estradato, verrebbe punito»

Il Marocco aveva chiesto l’arresto del 59enne Driss Farhane. I giudici bresciani rigettano

Il tribunale di Brescia

Il secondo no in un anno. Ancora una volta la Corte d’appello di Brescia ha negato l’estradizione dell’attivista Driss Farhane, 59enne nato a Fez, in Marocco, da oltre 30 anni residente in città, che attraverso un suo blog online punta il dito contro il malaffare nella sua terra di origine. E che le autorità marocchine vorrebbero mettere in carcere a Casablanca e processare dopo averlo fatto arrestare a Brescia a fine aprile su mandato di cattura internazionale contestando il reato di favoreggia