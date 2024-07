Atti vandalici al campo da calcio di Fiesse: «C’è amarezza»

Hanno tentato inutilmente di scavalcare la rete di recinzione per accedere al campo sportivo e, nel farlo, l’hanno danneggiata; poi, non avendo avuto successo, hanno pure lanciato bottiglie di vetro all’interno, quasi come fosse una reazione indispettita per il loro mancato ingresso. Tutto ciò davanti ad alcuni componenti dell’Asd Fiesse, preoccupati per la situazione, dato che non è la prima volta che succede un episodio del genere.

Il fatto è avvenuto domenica, alle 20.30, e i protagonisti sono due giovani, a quanto pare residenti in paese, che poi se la sono svignata, mentre i componenti della società sportiva hanno allertato i carabinieri.

Ma non si tratta di un caso isolato. Fra gli ultimi quello di tre mesi fa, quando l’associazione si era trovata una trentina di giovani che, rompendo le reti di recinzione e utilizzando delle scale, si erano introdotti nell’impianto per giocare nel campo sintetico.

«Sono situazioni che lasciano increduli e amareggiati, anche, ma non solo, per i danneggiamenti, che poi restano da risolvere e che colpiscono beni a servizio della comunità – commenta la presidente onoraria della società sportiva, Monia Bertoletti –. Stavamo ultimando i preparativi per il torneo di lunedì (ieri, ndr) e tutto si è svolto davanti ai nostri occhi: eravamo in due, non distanti, quindi mi sembra strano che non ci abbiano visti, eppure hanno proseguito il loro tentativo di accedere per poi lanciare nel campo bottiglie di birra. Tre mesi fa, invece, i nostri atleti, arrivando al campo, hanno trovato una trentina di altri ragazzi che si erano introdotti in pieno pomeriggio, utilizzando scale e danneggiando sempre la recinzione».

Domenica sono intervenuti i carabinieri di Manerbio. «Li ringraziamo», conclude Bertoletti, che, senza generalizzare, si interroga sugli avvenimenti, preoccupata per questi episodi di vandalismo che lasciano parecchi interrogativi.