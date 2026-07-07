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Trovata morta a Kiev l’attentatrice di Montecarlo: due arrestati

Uno sarebbe un funzionario dell’intelligence, l’altro un ex agente delle forze dell’ordine. Anastasiia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d’arma da fuoco
Anastasiia Berezovska in un fermo immagine reso pubblico dall'Interpol - Afp/Interpol
Anastasiia Berezovska in un fermo immagine reso pubblico dall'Interpol - Afp/Interpol

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l’imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Anastasiia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d’arma da fuoco.

Due arresti

Due persone sono state arrestate: un fermato, sempre secondo Ukrainska Pravda, è un funzionario in servizio presso la direzione generale dell’intelligence, l’altro un ex agente delle forze dell’ordine.

L’Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l’accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere.

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