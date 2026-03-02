Attacco all’Iran, colpite diverse zone del Libano

Terzo giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, e per la prima volta è stato attaccato anche il Libano. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del paese, provocando almeno 10 morti. Le esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme, Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi e Doha. L'esercito israeliano afferma che l'Iran ha lanciato altri missili contro Israele e ha invitato i residenti a rifugiarsi.

A Beirut

Nella notte tra domenica e lunedì Israele ha cominciato ad attaccare anche diverse zone del Libano, tra cui anche la capitale Beirut. L’esercito israeliano ha detto di aver colpito obiettivi appartenenti al gruppo radicale Hezbollah, in risposta ad alcuni attacchi compiuti da quest’ultimo verso il territorio israeliano. L’esercito israeliano ha accusato Hezbollah di agire per conto dell’Iran e di aver preso di mira i civili israeliani.

Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte. Dopo che un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, chiedendo alla popolazione di allontanarsi di almeno un chilometro poiché in prossimità di «strutture di Hezbollah», fiumi di persone hanno iniziato a fuggire dal sobborgo di Dahieh, a Beirut, in auto e a piedi, e file di auto hanno iniziato a formarsi fuori dai distributori di benzina nella città meridionale di Tiro, mentre i residenti iniziavano a dirigersi verso nord. Secondo quanto riferisce il Guardian, le autostrade da Dahieh alla capitale erano intasate da scooter e auto che passavano sopra macerie e detriti dei precedenti attacchi.

Nel sud, la gente si è diretta verso nord su entrambi i lati dell'autostrada per sfuggire al traffico, mentre video mostravano i tetti degli edifici di Dahieh avvolti dalle fiamme e i resti bruciati di auto ai piedi degli edifici crollati. Mentre si affrettavano a fuggire, testimoni hanno riferito di aver visto raffiche di razzi volare dal Libano meridionale verso Israele.

Iran, esplosioni vicino all'aeroporto iracheno di Erbil

Forti boati sono stati segnalati vicino all'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Secondo fonti di stampa estera, questa mattina i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto dei droni nei pressi dell'aeroporto. Dall'inizio della campagna militare Usa-Israele contro l'Iran, dei droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche un importante complesso consolare statunitense.

Trump's wishful thinking has dragged the whole region into an unnecessarily war and now he is rightly worried about more American casualties. It is indeed very sad that he is sacrificing American treasure and blood to advance Netanyahu's illegitimate expansionist ambitions. https://t.co/b11I6cNb6I — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha smentito su X la notizia del Wall Street Journal secondo cui avrebbe contattato gli Stati Uniti tramite l'Oman per chiedere di riprendere i negoziati. «Non negozieremo con gli Stati Uniti», ha scritto. Secondo Larijani «Trump ha imposto il caos nella regione con le sue false speranze, e ora teme ulteriori perdite americane. Con le sue azioni, ha trasformato il suo slogan, 'America First', in 'Israel First', sacrificando soldati americani per la ricerca del predominio di Israele».

Trump: «Combattimenti per quattro settimane

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in una intervista telefonica con il quotidiano britannico Daily Mail che i combattimenti in Iran dovrebbero durare almeno un mese: «Abbiamo calcolato che ci vorranno circa quattro settimane», ha detto Trump al Daily Mail.

«È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi, per quanto sia forte – è un paese grande – ci vorranno quattro settimane, o meno», ha spiegato. In una breve intervista al New York Times, Trump ha invece sostenuto di avere «tre ottime scelte» di candidati a cui affidare la guida dell'Iran. Il tycoon, alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida del Paese, ha risposto: «Ho tre ottime scelte». Tuttavia, ha aggiunto, «non le rivelerò ancora. Prima finiamo il lavoro», ha riferito il quotidiano.

Cnn: «Caccia si schianta vicino a base Usa in Kuwait»

Un caccia è precipitato nei pressi di una base aerea usata dalle forze Usa in Kuwait, secondo un video geolocalizzato dalla Cnn.

Fighter jet crashes in Kuwait, video geolocated by CNN shows. Follow live updates. https://t.co/FNzHzi6XMn pic.twitter.com/Jwgk9MAOJT — CNN (@CNN) March 2, 2026

La rete americana precisa che dal filmato sembrerebbe il jet si sia schiantato a circa dieci chilometri dalla base Usa Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, la Cnn sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore. Il Ministero della Difesa kuwaitiano ha confermato la caduta di «diversi» velivoli da combattimento statunitensi sul territorio nazionale nella mattinata odierna, sottolineando che tutti gli equipaggi sono sopravvissuti e sono stati evacuati in sicurezza.

Il portavoce ufficiale, colonnello Saud al-Atwan, ha dichiarato che le autorità competenti hanno immediatamente avviato operazioni di ricerca e soccorso: gli equipaggi sono stati trasferiti in ospedale per controlli medici e cure necessarie, con condizioni stabili. È in corso un coordinamento diretto con le forze armate americane amiche per chiarire le circostanze dell'incidente e adottare misure tecniche congiunte. Il Ministero ha annunciato l'apertura di un'indagine per determinare le cause esatte dell'evento, invitando la popolazione a attingere informazioni solo da fonti ufficiali e a non diffondere notizie non verificate.