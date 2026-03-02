Trump: «Iran, leadership annientata in un’ora: andiamo avanti»

«Continuiamo a condurre operazioni su vasta scala in Iran». A dirlo, a due giorni dall’attacco congiunto con Israele, è stato Donald Trump, a margine di una cerimonia alla Casa Bianca. Dopo gli attacchi di giugno, ha poi aggiunto, «avevo avvertito l’Iran di non riavviare il programma nucleare».

E ancora: «Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un’ora: siamo in anticipo sul programma. Andremo avanti fino a quando sarà necessario».

«L’ultima chance»

Un cartellone con una foto del defunto leader di Hezbollah Hassan Nasrallah vicino a un edificio danneggiato a Beirut - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Il presidente statunitense giura di aver «colto l’ultima e la migliore chance per attaccare», ribadendo che «lo scopo del programma missilistico di Teheran era quello di proteggere il loro sviluppo di armi nucleari e rendere estremamente difficile per chiunque impedire loro di produrre queste armi nucleari, da noi proibite. Tutti ci sostenevano. Semplicemente non hanno avuto il coraggio di dirlo».

La minaccia dei missili

«Il regime iraniano – ha spiegato – disponeva già di missili in grado di colpire l’Europa e le nostre basi, sia locali che all’estero, e presto avrebbe avuto missili in grado di raggiungere la nostra splendida America. Il programma missilistico balistico del regime stava crescendo rapidamente e in modo esponenziale, e ciò rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze armate di stanza all’estero».

Gli obiettivi

Trump ha successivamente elencato i quattro obiettivi dell’operazione militare in Iran. «In primo luogo, stiamo distruggendo le capacità missilistiche dell’Iran. In secondo luogo, stiamo annientando la loro marina. Abbiamo già distrutto dieci navi. In terzo luogo, stiamo facendo in modo che il principale sponsor mondiale del terrorismo non possa mai ottenere un’arma nucleare, non avrà mai un’arma nucleare». E infine «stiamo facendo in modo che il regime iraniano non possa continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti terroristici al di fuori dei propri confini».