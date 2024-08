Attaccato in azienda da uno sciame di vespe: salvato dal medico in pensione

Stava spostando del materiale con un muletto quando è stato attaccato da uno sciame di vespe che avevano fatto il nido sotto ad un bancale. È successo questa mattina ad un imprenditore 53enne di Agnosine, che poco prima delle 11 stava lavorando nella sua azienda quando è stato punto più volte al collo e alla spalla.

Portato immediatamente in farmacia, è stato raggiunto da un medico in pensione che vive in zona e che ha subito riconosciuto i sintomi dello shock anafilattico. Il dottore gli ha somministrato immediatamente la profilassi di emergenza, salvandogli la vita.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’ambulanza di Pronto emergenza da Odolo e l’equipaggio dell’auto infermierizzata. Ormai fuori pericolo, l’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo dove è stato ricoverato per evitare possibili complicazioni.