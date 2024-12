Attaccati da squalo sul Mar Rosso, la moglie del ferito maestra a Orzinuovi

È di Soncino, in provincia di Cremona, Giuseppe Fappani, l’uomo ferito oggi a Marsa Alam sul Mar Rosso nel tentativo di salvare il romano Gianluca Di Gioia dall’aggressione di uno squalo. Aggressione che è stata fatale per il 48enne romano.

Fappani, 69enne di professione odontotecnico, è conosciuto a Orzinuovi anche per aver sposato la maestra Laura Valcarenghi, da anni insegnante alla scuola primaria dell’istituto comprensivo orceano.

La coppia non era nuova di questo luogo. Già altre volte aveva scelto Marsa Alam come meta delle proprie vacanze. Al momento dell’incidente marito e moglie erano sul pontile, poco distanti dalla riva. Quando Giuseppe Fappani ha visto Gianluca di Gioia aggredito da uno squalo, con una grande dimostrazione di coraggio e altruismo non ha esitato a buttarsi in mare per aiutarlo.

Le parole di Laura Valcarenghi

Tuttavia il suo intervento è stato purtroppo inutile e la forza dello squalo non ha lasciato scampo al 48enne romano : «Peppino si è buttato – ha raccontato la moglie ad alcune amiche –, nel tentativo di salvare l’altro bagnante, ma a sua volta è stato attaccato dallo squalo, che l’ha morso a entrambe le gambe, al braccio e ad una mano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi». Fappani si trova ora ricoverato nell’ospedale vicino di Porto Ghalib.