Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito un eurofighter italiano

Un eurofoghter italiano è stato colpito questa notte durante un attacco a una base aerea militare in Arabia Saudita. Non ci sarebbero però militari italiani feriti. Lo ha riferito il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Questa notte – ha spiegato – ho seguito personalmente, con la massima attenzione e in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, l'evoluzione della situazione in Arabia Saudita, e in particolare alla base aerea di Ta'if, che è stata oggetto di diversi attacchi e dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vi sono militari italiani coinvolti. Nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano, che si trovava all'interno della base ed in un'area decentrata. Non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale».
A breve, ha aggiunto il ministro, si terrà una riunione al ministero della Difesa a riguardo: «La situazione è seguita con la massima attenzione con l'obiettivo di garantire la piena tutela del nostro personale e di operare con la necessaria responsabilità».