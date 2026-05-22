L’astronauta bresciana Anthea Comellini ha completato l’addestramento

Il percorso ha incluso lezioni sui programmi dell’Esa e sulla vita a bordo della Stazione spaziale internazionale, attività di formazione medica e scientifica, moduli di robotica e simulazioni di attività extraveicolari svolte in ambiente subacqueo. A queste si sono aggiunte esercitazioni di sopravvivenza in contesti estremi, pensate per replicare condizioni operative complesse.

Anthea Comellini

Tra i partecipanti c’è la 32enne bresciana Anthea Comellini, originaria di Chiari, che ha sottolineato il valore personale del percorso. «Far parte della riserva di astronauti dell’Esa è un’opportunità straordinaria – ha detto –. L’addestramento è intenso ma molto gratificante: non solo permette di sviluppare competenze per il volo spaziale, ma ci spinge anche a crescere a livello personale. È stata un’occasione per conoscerci meglio, superare i nostri limiti e essere orgogliosi di ciò che possiamo realizzare. Lavorare all’interno di un gruppo così diversificato ha reso questo percorso ancora più significativo e ha rafforzato il modo in cui contribuiamo al futuro dell’Europa nello spazio».

Il gruppo delle riserve Esa terminato l'addestramento - Esa/G. Zito

Anche Andrea Patassa ha evidenziato la progressione dell’addestramento. «Ogni modulo ha portato nuove sfide e competenze», ha spiegato l’astronauta umbro. «Grazie ai diversi bagagli culturali siamo riusciti a completarci a vicenda e a imparare dai compagni tanto quanto dagli istruttori. Ora non vediamo l’ora di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato».