Asst Franciacorta, bando di concorso per l’assunzione di 60 infermieri

Asst Franciacorta annuncia l’apertura di un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 60 infermieri a tempo indeterminato, che saranno inseriti nelle strutture aziendali su tutto il territorio di competenza. L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di potenziamento e sviluppo dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali, in particolare in vista delle nuove aperture di 6 Case di comunità e di 2 Ospedali di comunità, previste nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

A chi si rivolge

Il concorso è rivolto a candidati in possesso della Laurea in Infermieristica o di titolo equipollente, regolarmente iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche e in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni avverranno nel profilo di Infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, secondo quanto stabilito dal Ccnl Comparto Sanità.

«Questo concorso rappresenta un investimento strategico per accompagnare la crescita della nostra rete di servizi e garantire un’assistenza sempre più qualificata, accessibile e vicina ai cittadini. Il ruolo degli infermieri è centrale nei percorsi di cura, prevenzione e presa in carico, soprattutto nel nuovo modello di sanità territoriale che stiamo costruendo», dichiara Alessandra Bruschi, direttrice generale di Asst Franciacorta.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di ammissione, alle modalità di partecipazione e alle scadenze del bando sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai concorsi.