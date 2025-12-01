Giornale di Brescia
«Il Natale di 6 Luglio», panettoni e aiuti ai reparti pediatrici

L’associazione di San Felice del Benaco torna con dolci e casette di caramelle: un’iniziativa che unisce volontari, famiglie e testimonial per aiutare i piccoli pazienti
Per l’Associazione 6 Luglio il Natale comincia prima. È già da inizio novembre, infatti, che i volontari sono tornati in campo con «Il Natale di 6 Luglio», la campagna solidale che sostiene i reparti di oncoematologia pediatrica attraverso la vendita di panettoni, pandori e casette di Natale piene di caramelle.

Natale solidale

L’obiettivo è ambizioso, ma realistico: confermare le cinquemila confezioni distribuite lo scorso anno. E se il trend attuale verrà confermato, il panettone – già in vantaggio sul pandoro – potrebbe far registrare numeri da record. A metà novembre, i primi mille sono già stati venduti. Un risultato possibile grazie a una rete sempre più ampia di volontari e sostenitori, che anche quest’anno si mobilitano per offrire un aiuto concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’associazione, fondata a San Felice del Benaco nel 2023 da Diego Iseppi e Silvia Bocchio in memoria della figlia Giorgia, scomparsa a 9 anni a causa della leucemia, è diventata in poco tempo un punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il pollice alzato di Giorgia – che ne è il simbolo – accompagna ogni iniziativa e campeggia su ogni confezione, ricordando il senso profondo del progetto.

Le iniziative

Durante il mese di dicembre i volontari saranno presenti in corsia per consegnare i doni: il 18 agli Spedali Civili, il 19 alla Poliambulanza. Altri gruppi si muoveranno verso Trento, Feltre, Perugia e altri ospedali italiani, con il solito carico di dolci, caramelle e puzzle personalizzati. A completare il mese natalizio anche un appuntamento speciale: la prima presentazione del libro dedicato alla storia dell’associazione, «I miei occhi oltre la sofferenza», in programma il 13 dicembre alle 20.30 a San Felice.

Al fianco dell’associazione ci sono anche i testimonial: la ginnasta Angela Andreoli, il canoista Giovanni De Gennaro e il nuotatore Marco Fratini, che continuano a sostenere le attività del gruppo con messaggi, presenze e iniziative condivise.

Quest’anno, come già negli anni scorsi per gli affezionati o per la prima volta per i nuovi amici, il pensiero di natale per i propri cari può quindi essere anche l’occasione per sostenere un progetto solidale, ambizioso ma allo stesso tempo concreto per dare una speranza ai piccoli pazienti.
Per informazioni e ordini: info@associazione6luglio.it.

