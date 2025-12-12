L’assessorato alla gentilezza tra limiti e potenzialità

Il vescovo Tremolada ha rilanciato il tema all’Immacolata. Anche nel Bresciano la delega fatica a concretizzarsi in progetti

4 ' di lettura

La gentilezza è una virtù in controtendenza

«È più bello un mondo pieno di speranza e gentilezza». Parola di papa Francesco, come dargli torto. Il pontefice scomparso quest’anno credeva talmente nella gentilezza (la speranza è già al cuore del messaggio cristiano) da dedicare al tema un ampio paragrafo della sua enciclica Fratelli tutti. Ma attenzione: la gentilezza bergogliana non ha nulla a che fare con la melassa dolciastra (e subito stomachevole) che si trova sui social, né con un retoricamente insopportabile «vogliamoci tutti bene» d