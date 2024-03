Assalto a un bancomat in città, ma il colpo non riesce

Tentativo d’assalto al bancomat andato male a Brescia. È accaduto allo sportello BNL di viale Piave, che è stato forzato, ma i malviventi non sarebbero riusciti a portare via il denaro. Non si è trattato del classico assalto con esplosivo. La cassa non è infatti stata asportata. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto.