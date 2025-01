Aspetta il bus in stazione: ragazzo pestato e rapinato

È successo mercoledì alle 22. Gli hanno portato via soldi, documenti e anche il giubbotto

2 ' di lettura

I portici davanti alla stazione di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Si è presentato in caserma in maglietta. Non gli era rimasto altro. La banda che lo ha rapinato gli ha portato via denaro, documenti e anche il giubbino. Davanti ai carabinieri di piazza Tebaldo Brusato ha messo nero su bianco quello che gli era capitato poco prima mentre aspettava l’autobus sotto i portici di fronte alla stazione ferroviaria cittadina. La denuncia Tutto è accaduto attorno alle 22 di domenica sera. Il ragazzo, che ha 29 anni ed è di origini marocchine e non vive a Brescia, era a