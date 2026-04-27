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Si aggirava per il paese con una katana con lama da 73 centimetri

Ad Artogne i Carabinieri hanno intercettato durante un controllo un quarantenne che senza giustificato motivo portava in luogo pubblico l’arma bianca. La spada è stata sequestrata, l’uomo denunciato per porto abusivo di armi
La katana sequestrata - © www.giornaledibrescia.it
La katana sequestrata - © www.giornaledibrescia.it

Nelle prime ore del mattino ad Artogne, i Carabinieri della Stazione di Piancogno hanno fermato durante un servizio di pattuglia un quarantenne cittadino italiano trovato in possesso di una katana con una lama di 73 cm. Data l’assenza di un giustificato motivo per portare in un luogo pubblico un’arma bianca di quelle dimensioni, i militari hanno sequestrato immediatamente la spada. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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