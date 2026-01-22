Centinaia di articoli clandestini sequestrati in stazione a Brescia

Si è chiusa con un bilancio di sette denunce a piede libero, tre procedure di espulsione avviate e il sequestro di centinaia di prodotti irregolari l’ultima operazione straordinaria interforze che ha setacciato le aree più sensibili della città. L’intervento, scattato nel pomeriggio di ieri, ha messo nel mirino non solo la zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, ma si è esteso capillarmente verso via Milano, via Tartaglia, il quartiere Carmine e i parchi cittadini Gallo e Tarello, coinvolgendo in un’azione corale Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Sulla strada

I primi risultati sono arrivati dai controlli lungo viale della Stazione, dove gli agenti della Questura sono intervenuti per una lite tra passanti. In quell’occasione è stato fermato un cittadino tunisino di 32 anni che, oltre ai numerosi precedenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale: l’uomo è stato accompagnato all'Ufficio Immigrazione per l’allontanamento dall’Italia, insieme ad altri due giovani, un marocchino di 37 anni e un tunisino di 24, anch’essi denunciati e messi a disposizione per l'espulsione poiché privi di documenti.

L’attività dei Carabinieri si è invece concentrata sul contrasto ai reati predatori tra il centro storico e il Parco Tarello. I militari hanno identificato settanta persone, denunciando un cittadino etiope per la violazione del foglio di via e un 23enne marocchino trovato in possesso di un coltello con una lama da trenta centimetri e di diverse bottiglie di alcolici rubate poco prima in un ristorante. Nelle stesse ore, due cittadini rumeni di 35 e 24 anni sono stati fermati e denunciati per furto aggravato all’interno di alcuni supermercati della zona.

Sul fronte della polizia amministrativa e tributaria, la Guardia di Finanza ha ispezionato un’attività commerciale gestita da un cittadino cinese. All'interno dell'esercizio i finanzieri hanno rinvenuto ottocento prodotti per la cura della persona non a norma e diverse bottiglie di superalcolici prive del sigillo del Monopolio di Stato. Il controllo ha portato inoltre al sequestro di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, oggetto che ha fatto scattare la denuncia per il titolare e una sanzione superiore ai mille euro.

L’operazione

Complessivamente, l’impiego di pattuglie di tutte le forze di polizia, supportato anche dalle unità cinofile e dai militari dell’operazione «Strade Sicure», ha permesso di identificare 249 persone e di controllare 43 veicoli, portando alla contestazione di dodici violazioni al Codice della Strada.

Il questore Paolo Sartori, che ha disposto l’operazione in accordo con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha ribadito l’importanza di questi servizi per prevenire il radicamento della criminalità in contesti urbani complessi, sottolineando come la presenza visibile e costante delle forze dell’ordine sia la prima risposta alle segnalazioni dei cittadini. Nuovi controlli con le medesime modalità sono già stati programmati per le prossime settimane sia in città che in provincia.