Arriva in taxi in piazzale Arnaldo per rubare un quadro in una casa, arrestato dalla Polizia

È arrivato in taxi in piazzale Arnaldo mentre questa mattina erano in corso la manifestazione locali di Fridays for Future. Il suo scopo era entrare in una casa privata per rubare un quadro di valore.

Ma la padrona di casa si è accorta di avere un intruso nel suo appartamento e si è messa a gridare. L’allarme è giunto a una pattuglia della Questura in servizio in piazza per ordine pubblico che, accorsi immediatamente sul posto, hanno arrestato l'uomo in flagranza.

Il ladro è stato quindi portato in Questura e la proprietaria di casa, visibilmente scossa e in lacrime per lo spavento, è stata assistita e rassicurata.