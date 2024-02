Arriva il «Festival Primavera» griffato Franciacorta

Da settembre a marzo: i festival griffati Franciacorta raddoppiano. Oltre al classico appuntamento di fine estate con le cantine aperte, quest’anno il Consorzio di tutela del Docg di Erbusco lancia il primo «Festival Primavera: cibo e cultura in Franciacorta», in programma sabato 16 e domenica 17 marzo.

«Un nuovo evento – spiega il presidente, Silvano Brescianini – che vuole celebrare la sinergia tra tradizione, gastronomia, sostenibilità e cultura, con il contributo di Treccani Accademia, gli chef del territorio, le cantine e tutto il sistema Franciacorta. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera incantevole della primavera in Franciacorta, esplorando la sua ricchezza enogastronomica e culturale attraverso una serie di eventi eccezionali. Siamo entusiasti di presentare la prima edizione del Festival Franciacorta Primavera, un’esperienza unica che celebra l’autenticità e l’eccellenza della nostra regione. L’obiettivo è deliziare i sensi e nutrire l’anima».

Tra gli eventi principali del Festival ci saranno le cene a quattro mani: rinomati chef locali si uniranno a colleghi ospiti provenienti da tutta Italia per creare esperienze culinarie uniche, abbinando sapientemente i prelibati prodotti locali ai vini Franciacorta. Non mancheranno degustazioni guidate nella rinnovata sede erbuschese del Consorzio e visite alle cantine associate.

La partnership con Treccani Accademia punterà invece sulla valorizzazione della cultura locale attraverso tre eventi che metteranno in luce la ricchezza storica e artistica della Franciacorta. Per il direttore generale di Treccani, Massimo Bray, il Festival Franciacorta Primavera è il palcoscenico ideale per fondere cultura del cibo e quella letteraria, storica e artistica, dando vita a un dialogo stimolante e appassionato. Vogliamo creare un momento di riflessione sul ruolo della cultura della sostenibilità e della formazione quali pilastri per lo sviluppo futuro».

Gusto, rito e sostenibilità le parole scelte per gli incontri Treccani. Parole affidate a Francesca Cappellaro, Christian Raimo e Nicola Perullo, con incontri dislocati in tre luoghi simbolo: il convento dell’Annunciata di Rovato (nel pomeriggio del 16 marzo, con Raimo) il Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo (la mattina dello stesso 16, con la Cappellaro) e la Casa Museo Zani di Cellatica (il 17 mattina, con Perullo). L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Per cene e degustazioni invece il riferimento è il sito del Consorzio Franciacorta.