Arrestato spacciatore a Desenzano: oggi il processo per direttissima

Roberto Manieri
L'uomo stava preparando dosi di cocaina nella sua auto quando è stato scoperto
La droga trovata in macchina dello spacciatore
Uno spacciatore magrebino di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Desenzano. L'uomo stava preparando dosi di cocaina nella sua auto quando è stato scoperto.

È stato trovato in possesso di 35 involucri di cocaina, materiale per il confezionamento e soldi contanti. Ha poi fornito documenti d'identità falsi ed è irregolare sul territorio nazionale.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sarà processato per direttissima oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
arrestospacciatoreDesenzano
