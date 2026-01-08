Arrestato spacciatore a Desenzano: oggi il processo per direttissima

Uno spacciatore magrebino di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Desenzano. L'uomo stava preparando dosi di cocaina nella sua auto quando è stato scoperto.

È stato trovato in possesso di 35 involucri di cocaina, materiale per il confezionamento e soldi contanti. Ha poi fornito documenti d'identità falsi ed è irregolare sul territorio nazionale.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sarà processato per direttissima oggi.